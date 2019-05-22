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Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями

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Новий смартфон Redmi покажуть зовсім скоро - фото 1
Новий смартфон Redmi покажуть зовсім скоро

Напередодні презентації Redmi K20 в мережі з'являється все більше інформації про флагманський смартфон. Сприяє цьому і сам виробник, який щодня розкриває чергові подробиці про новинку.

На останніх тизерах показаний дизайн задньої кришки. Крім того, інсайдери поділилися реальними фотографіями пристрою.

І ще: Стала відома дата анонсу топового смартфона Redmi K20

На зображенні від виробника показані різні забарвлення Redmi K20 і дизайн задньої кришки. Потрійна основна камера буде розташована по центру корпусу. Раніше генеральний директор Redmi Лю Вейбін повідомив, що в смартфоні будуть використовуватися модулі на 48 Мп (f / 1.7), 13 Мп (f / 2.4) та 8 Мп (f / 2.4).

Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями - фото 329535
Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями - фото 329536
Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями - фото 329537

На ще одних фотографіях Redmi K20 видно, що у смартфона тонкі рамки навколо екрану і немає ніяких вирізів. Уже відомо, що апарат забезпечать 6,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, а фронтальна камера буде виїжджати з верхньої грані.

Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями - фото 329533
Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями - фото 329534

Презентація Redmi K20 відбудеться 28 травня. Разом з ним можуть показати Pro-версію.

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Джерело: gizchina
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