Дизайн флагманського Redmi K20 розкритий реальними фотографіями

Напередодні презентації Redmi K20 в мережі з'являється все більше інформації про флагманський смартфон. Сприяє цьому і сам виробник, який щодня розкриває чергові подробиці про новинку.

На останніх тизерах показаний дизайн задньої кришки. Крім того, інсайдери поділилися реальними фотографіями пристрою.

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На зображенні від виробника показані різні забарвлення Redmi K20 і дизайн задньої кришки. Потрійна основна камера буде розташована по центру корпусу. Раніше генеральний директор Redmi Лю Вейбін повідомив, що в смартфоні будуть використовуватися модулі на 48 Мп (f / 1.7), 13 Мп (f / 2.4) та 8 Мп (f / 2.4).

На ще одних фотографіях Redmi K20 видно, що у смартфона тонкі рамки навколо екрану і немає ніяких вирізів. Уже відомо, що апарат забезпечать 6,39-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+, а фронтальна камера буде виїжджати з верхньої грані.

Презентація Redmi K20 відбудеться 28 травня. Разом з ним можуть показати Pro-версію.

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