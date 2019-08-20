Стало відомо, коли покажуть гнучкий Motorola RAZR

У лютому цього року віцепрезидент Motorola оголосив, що компанія розробляє складаний телефон, додавши, що вони не збираються відставати від своїх конкурентів. Відтоді ходили чутки про розробку телефону Motorola RAZR з подовженим гнучким дисплеєм, а також конструкції, що нагадує класичну розкладачку.

LetsGoDigital опублікував ексклюзивну нову інформацію, стверджуючи, що вона є повністю достовірною. Показана в замітці тривимірна модель була створена дизайнером на основі зареєстрованого компанією Motorola патенту. Джерело стверджує, що у результаті пристрій буде виглядати приблизно так само.

І ще: ТОП за смішні гроші: представлено Xiaomi Mi 9T Pro

На додаток до великого гнучкого екрану всередині у пристрої також буде другий менший екран на передній панелі, який відображає повідомлення та іншу інформацію. Розміри екрану поки невідомі.

Motorola RAZR покажуть у грудні

Складаний смартфон Motorola не отримав флагманську однокристальну систему, він буде оснащений начинкою, властивою пристроям середнього класу, що дозволить знизити ціну. Джерела стверджує, що смартфон буде продаватися за ціною 1500 доларів/євро.

Очікується, що в Європі смартфон надійде у продаж вже у грудні 2019 або січні 2020 року, а до цього почнуться продажі у США. Утім, у це складно повірити, адже ані Samsung, ані Huawei так і не вдалося випустити серійні версії своїх гнучких смартфонів. Цілком імовірно, що Motorola не буде ризикувати доти, поки хтось з технологічних гігантів не доведе "до розуму" свої гаджети.

Читайте також: Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція