Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

Стало відомо, коли покажуть гнучкий Motorola RAZR

  • 8
Motorola RAZR покажуть незабаром - фото 1
Motorola RAZR покажуть незабаром

У лютому цього року віцепрезидент Motorola оголосив, що компанія розробляє складаний телефон, додавши, що вони не збираються відставати від своїх конкурентів. Відтоді ходили чутки про розробку телефону Motorola RAZR з подовженим гнучким дисплеєм, а також конструкції, що нагадує класичну розкладачку.

LetsGoDigital опублікував ексклюзивну нову інформацію, стверджуючи, що вона є повністю достовірною. Показана в замітці тривимірна модель була створена дизайнером на основі зареєстрованого компанією Motorola патенту. Джерело стверджує, що у результаті пристрій буде виглядати приблизно так само.

І ще: ТОП за смішні гроші: представлено Xiaomi Mi 9T Pro

На додаток до великого гнучкого екрану всередині у пристрої також буде другий менший екран на передній панелі, який відображає повідомлення та іншу інформацію. Розміри екрану поки невідомі.

Motorola RAZR покажуть у грудні - фото 349151
Motorola RAZR покажуть у грудні

Складаний смартфон Motorola не отримав флагманську однокристальну систему, він буде оснащений начинкою, властивою пристроям середнього класу, що дозволить знизити ціну. Джерела стверджує, що смартфон буде продаватися за ціною 1500 доларів/євро.

Очікується, що в Європі смартфон надійде у продаж вже у грудні 2019 або січні 2020 року, а до цього почнуться продажі у США. Утім, у це складно повірити, адже ані Samsung, ані Huawei так і не вдалося випустити серійні версії своїх гнучких смартфонів. Цілком імовірно, що Motorola не буде ризикувати доти, поки хтось з технологічних гігантів не доведе "до розуму" свої гаджети.

Читайте також: Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція

Джерело: letsgodigital
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Назад у 90-і: дебютні кліпи найвідоміших українських зірок
  • 13 серпня, 14:25
  • 748
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш фільми Тарантіно
  • 16 серпня, 14:00
  • 204
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1698095
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони