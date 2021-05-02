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Папарацці підловили королеву Єлизавету під час прогулянки у Віндзорському замку

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Єлизавета ii на прогулянці - фото 1
Єлизавета ii на прогулянці / instagram

Королева Великобританії Єлизавета II оглянула карету покійного принца Філіпа і своїх коней на території Віндзорського замку. Тим часом папарацці сфотографували Її Величність під час прогулянки.

Як повідомляє Dailymail, королева Єлизавета II оглядала своїх коней і екіпаж покійного чоловіка, принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років.

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Королева, яка розводила породистих скакових коней протягом усього свого правління, одягла з цієї нагоди довгий дощовик і хустку. Попри проливний дощ, монархиня була у піднесеному настрої. На фото видно, як Єлизавета розмовляє зі своїм персоналом.

Крім цього, стало відомо, що кінь принца Філіпа і темно-зелена карета будуть передані його 17-річній внучці леді Луїзі. Вона також продовжить регулярно тренувати двох чорних коней – Балморала Невіса і Нотлоу Шторм.

Папарацці підловили королеву Єлизавету під час прогулянки у Віндзорському замку - фото 457678

Папарацці підловили королеву Єлизавету під час прогулянки у Віндзорському замку - фото 457679

Папарацці підловили королеву Єлизавету під час прогулянки у Віндзорському замку - фото 457680

Папарацці підловили королеву Єлизавету під час прогулянки у Віндзорському замку - фото 457681

Папарацці підловили королеву Єлизавету під час прогулянки у Віндзорському замку - фото 457682

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