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Стало відомим справжнє ім'я Крихітки Йоди
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У п'ятій серії другого сезону серіалу "Мандалорець" всесвіту "Зоряних воєн" розкрили ім'я та походження Крихітки Йоди. У 13-му розділі про Дін Джарін Мандалорець і Крихітка Йода прибувають на планету Корвус, де Магістрат вручає головному герою спис, щоб він убив воїна, якого звати Асока Тано.
Однак дівчині, яку звати Асока вдається встановити зв'язок з Крихіткою та дізнатися його історію. Справжнє ім'я Крихітки – Горгій, і він досить дорослий. Він навчався в храмі джедаїв на Корусанті, але в кінці клонічних воєн хтось викрав його з храму.
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Також войовниця повідала головним героям історію джедаїв і розповіла, що Магістрат розграбував безліч світів, щоб допомогти Імперії побудувати свій зоряний флот.
Раніше стало відомо, що Disney + і Lucasfilm працюють над спін-оффом анімаційного серіалу "Зоряні війни: Війни клонів", який завершився після семи сезонів. Прем'єра нового проєкту "Star Wars: The Bad Batch" ("Зоряні війни: Бракована партія") запланована на 2021 рік. Серіал розповість про експериментальних клонів-командос з так званої браковані партії, які вже з'являлися у "війнах клонів".
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