ТОП 5 затишних фільмів, які подарують зимовий настрій

Зима і сніг – є, смаколики – можна купити або зробити, залишається обрати ідеальний фільм, яким ви насолоджуватиметеся під ковдрою. Свята наближаються і це впливає на настрій – хочеться вірити у дива! Перегляньте ці кінострічки та отримайте свою порцію передноворічної казки.

Зібрали для вас найпопулярніші та найкращі у світі фільми, які зможуть занурити вас у передноворічний настрій та доповнити атмосферу магії та різдвяного дива.

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Як Ґрінч украв Різдво

Назва мовою оригіналу: Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas

Жанр: кінокомедія, сімейний фільм, фентезійний фільм, дитячий фільм, пригодницький фільм, фільм про Різдво, музичний фільм

Рік: 2000

Країна: США

Режисер: Рон Говард

Тривалість: 104 хв

Акторський склад: Джим Керрі, Тейлор Момсен, Джеффрі Тембор, Крістін Баранскі, Біл Ірвін, Моллі Шеннон

Сюжет. Ґрінч – викрадач Різдва. Здається, що його існування – це міська легенда. Жителі Хтовіля давно не чули та не бачити зеленого, волохатого, похмурого та буркотливого Ґрінча. Всі хтосі, жителі цього містечка, обожнюють Різдво, але це не стосується Ґрінча. Він просто ненавидить веселощі, це свято і всіх хтосів. Але у нього на це є причина... Проте з'являється маленька допитлива Сінді Лу, яка вирішує спробувати подружитися з Ґрінчем та розтопити його крижану душу. У фільми є все, що потрібно для гарного настрою: новорічні прикраси, сніг, сміх та душевний фінал.

Щасливого Різдва / Різдво на двох

Назва мовою оригіналу: Last Christmas

Жанр: романтична кінокомедія

Рік: 2019

Країна: Великобританія, США

Режисер: Пол Фейґ

Тривалість: 125 хв

Акторський склад: Емілія Кларк, Генрі Ґолдінґ, Мішель Єо, Емма Томпсон

Сюжет. На перший погляд, вам може здатися, що це звичайна різдвяна комедія, яких є безліч – з тематичними прикрасами, легким сюжетом та передбачуваною кінцівкою. Забудьте, це не про цей фільм. Це не солодке кіно, а терпка і місцями гіркувата стрічка, яка все ж занурить вас у відповідну атмосферу. Головна героїня Кейт метушиться між планами та реальними справами й все у неї йде шкереберть, адже їй важко приборкати своє життя. Проте вона зустрічає Тома, який подекуди з'являється у її житті, й ніби скеровує її у правильному напрямку. Місце подій – Лондон, який у цю пору перетворюється на найкрасивіше місце. Історія добра і щемка, тож дайте їй шанс. Якщо ви дуже сентиментальні, то озбройтеся паперовими хустинками.

Дуже Мюрревське Різдво

Назва мовою оригіналу: A Very Murray Christmas

Жанр: комедія, мюзикл

Рік: 2015

Країна: США

Режисер: Софі Коппола

Тривалість: 56 хв

Акторський склад: Білл Мюррей

Сюжет. Софі Кополла разом з Біллом Мюрреєм створила насправді незвичну за форматом комедію та мюзикл. Це вам не "Кішки"! Головна сюжетна лінія полягає у тому, що Білл Мюррей знімає пряму трансляцію різдвяного шоу. Є все: святкова атмосфера, знаковий нью-йоркський готель Carlyle, головний ведучий. Немає тільки гостей... Їх замела хуртовина, яка паралізувала усе місто. Виробництво зупинилося, але Біллу Мюррею нічого не залишається, як використати цю ситуацію на максимум: він співає та святкує з друзями, працівниками готелю та будь-ким іншим, хто пробереться до них крізь сніг.

Багатенький Річі

Назва мовою оригіналу: Richie Rich

Жанр: кінокомедія

Рік: 1994

Країна: США

Режисер: Дональд Петрі

Тривалість: 90 хв

Акторський склад: Маколей Калкін, Джон Ларрокетт, Джонатан Хайд, Клаудія Шиффер, Бен Стейн, Рорі Калкін і Рік Ворті

Сюжет. Тут немає снігу, Санти та новорічних прикрас, проте тут є той самий Кевін з "Сам удома", він же Маколей Калкін. І будьмо відверті – не одним "Сам вдома" створюється різдвяний настрій. Тут він Річі – головний герой фільму, який вважається найбагатшим хлопчиком у всьому світі. Але за гроші можна купити багато чого, проте не усе. Йому не вистачає друзів, тому він сумний і нещасливий. Він хоче грати в бейсбол з сусідськими дітьми, але замість цього його батьки наймають тренера. Він хоче вийти та розім'ятися, але натомість він отримує тренування з аеробіки у Клаудії Шиффер. Раптом його батьки зникають у Бермудському трикутнику. Річі підозрює, що це не випадковість, а є винний у цій "аварії". Разом із надійним дворецьким, ексцентричним винахідником професором та кількома новими друзями, Річі складає план, щоб врятувати своїх батьків.

Лускунчик і чотири королівства

Назва мовою оригіналу: The Nutcracker and the Four Realms

Жанр: мюзикл, фентезі

Рік: 2018

Країна: США

Режисер:

Тривалість: 99 хв

Акторський склад: Кіра Найтлі, Морган Фрімен, Меттью Макфедієн, Маккензі Фой, Гелен Міррен

Сюжет. Справжня магія від Діснея! А який акторський склад. Що не кадр, то ви будете вигукувати "Вау!" або сидітимете зціпивши зуби та переживатимете разом з головними героями. Все не так очевидно, як може видатися спочатку. Це історія, натхненна казкою Гофмана, проте нею не є. У центрі сюжету – дівчинка Клара, яка отримала від свого хрещеного золоту нитку на щорічні святковій вечірці. І поки усі насолоджуються балом, частунками та танцями, маленька, але хоробра Клара зникає у дивному таємничому паралельному світі. Там вона стикається з солдатом, бандою мишей та регентами, які головують у трьох Царствах: Країні Сніжинок, Країні Квітів та Країні Солодощів. Кларі потрібні відважитись та потрапити у зловісну Четверту сферу, щоб повернути гармонію в нестабільний світ.

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