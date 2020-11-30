На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП 5 затишних фільмів, які подарують зимовий настрій
-
- 6
Зима і сніг – є, смаколики – можна купити або зробити, залишається обрати ідеальний фільм, яким ви насолоджуватиметеся під ковдрою. Свята наближаються і це впливає на настрій – хочеться вірити у дива! Перегляньте ці кінострічки та отримайте свою порцію передноворічної казки.
Зібрали для вас найпопулярніші та найкращі у світі фільми, які зможуть занурити вас у передноворічний настрій та доповнити атмосферу магії та різдвяного дива.
І ще: Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
Як Ґрінч украв Різдво
- Назва мовою оригіналу: Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas
- Жанр: кінокомедія, сімейний фільм, фентезійний фільм, дитячий фільм, пригодницький фільм, фільм про Різдво, музичний фільм
- Рік: 2000
- Країна: США
- Режисер: Рон Говард
- Тривалість: 104 хв
- Акторський склад: Джим Керрі, Тейлор Момсен, Джеффрі Тембор, Крістін Баранскі, Біл Ірвін, Моллі Шеннон
Сюжет. Ґрінч – викрадач Різдва. Здається, що його існування – це міська легенда. Жителі Хтовіля давно не чули та не бачити зеленого, волохатого, похмурого та буркотливого Ґрінча. Всі хтосі, жителі цього містечка, обожнюють Різдво, але це не стосується Ґрінча. Він просто ненавидить веселощі, це свято і всіх хтосів. Але у нього на це є причина... Проте з'являється маленька допитлива Сінді Лу, яка вирішує спробувати подружитися з Ґрінчем та розтопити його крижану душу. У фільми є все, що потрібно для гарного настрою: новорічні прикраси, сніг, сміх та душевний фінал.
Щасливого Різдва / Різдво на двох
- Назва мовою оригіналу: Last Christmas
- Жанр: романтична кінокомедія
- Рік: 2019
- Країна: Великобританія, США
- Режисер: Пол Фейґ
- Тривалість: 125 хв
- Акторський склад: Емілія Кларк, Генрі Ґолдінґ, Мішель Єо, Емма Томпсон
Сюжет. На перший погляд, вам може здатися, що це звичайна різдвяна комедія, яких є безліч – з тематичними прикрасами, легким сюжетом та передбачуваною кінцівкою. Забудьте, це не про цей фільм. Це не солодке кіно, а терпка і місцями гіркувата стрічка, яка все ж занурить вас у відповідну атмосферу. Головна героїня Кейт метушиться між планами та реальними справами й все у неї йде шкереберть, адже їй важко приборкати своє життя. Проте вона зустрічає Тома, який подекуди з'являється у її житті, й ніби скеровує її у правильному напрямку. Місце подій – Лондон, який у цю пору перетворюється на найкрасивіше місце. Історія добра і щемка, тож дайте їй шанс. Якщо ви дуже сентиментальні, то озбройтеся паперовими хустинками.
Дуже Мюрревське Різдво
- Назва мовою оригіналу: A Very Murray Christmas
- Жанр: комедія, мюзикл
- Рік: 2015
- Країна: США
- Режисер: Софі Коппола
- Тривалість: 56 хв
- Акторський склад: Білл Мюррей
Сюжет. Софі Кополла разом з Біллом Мюрреєм створила насправді незвичну за форматом комедію та мюзикл. Це вам не "Кішки"! Головна сюжетна лінія полягає у тому, що Білл Мюррей знімає пряму трансляцію різдвяного шоу. Є все: святкова атмосфера, знаковий нью-йоркський готель Carlyle, головний ведучий. Немає тільки гостей... Їх замела хуртовина, яка паралізувала усе місто. Виробництво зупинилося, але Біллу Мюррею нічого не залишається, як використати цю ситуацію на максимум: він співає та святкує з друзями, працівниками готелю та будь-ким іншим, хто пробереться до них крізь сніг.
Багатенький Річі
- Назва мовою оригіналу: Richie Rich
- Жанр: кінокомедія
- Рік: 1994
- Країна: США
- Режисер: Дональд Петрі
- Тривалість: 90 хв
- Акторський склад: Маколей Калкін, Джон Ларрокетт, Джонатан Хайд, Клаудія Шиффер, Бен Стейн, Рорі Калкін і Рік Ворті
Сюжет. Тут немає снігу, Санти та новорічних прикрас, проте тут є той самий Кевін з "Сам удома", він же Маколей Калкін. І будьмо відверті – не одним "Сам вдома" створюється різдвяний настрій. Тут він Річі – головний герой фільму, який вважається найбагатшим хлопчиком у всьому світі. Але за гроші можна купити багато чого, проте не усе. Йому не вистачає друзів, тому він сумний і нещасливий. Він хоче грати в бейсбол з сусідськими дітьми, але замість цього його батьки наймають тренера. Він хоче вийти та розім'ятися, але натомість він отримує тренування з аеробіки у Клаудії Шиффер. Раптом його батьки зникають у Бермудському трикутнику. Річі підозрює, що це не випадковість, а є винний у цій "аварії". Разом із надійним дворецьким, ексцентричним винахідником професором та кількома новими друзями, Річі складає план, щоб врятувати своїх батьків.
Лускунчик і чотири королівства
- Назва мовою оригіналу: The Nutcracker and the Four Realms
- Жанр: мюзикл, фентезі
- Рік: 2018
- Країна: США
- Режисер:
- Тривалість: 99 хв
- Акторський склад: Кіра Найтлі, Морган Фрімен, Меттью Макфедієн, Маккензі Фой, Гелен Міррен
Сюжет. Справжня магія від Діснея! А який акторський склад. Що не кадр, то ви будете вигукувати "Вау!" або сидітимете зціпивши зуби та переживатимете разом з головними героями. Все не так очевидно, як може видатися спочатку. Це історія, натхненна казкою Гофмана, проте нею не є. У центрі сюжету – дівчинка Клара, яка отримала від свого хрещеного золоту нитку на щорічні святковій вечірці. І поки усі насолоджуються балом, частунками та танцями, маленька, але хоробра Клара зникає у дивному таємничому паралельному світі. Там вона стикається з солдатом, бандою мишей та регентами, які головують у трьох Царствах: Країні Сніжинок, Країні Квітів та Країні Солодощів. Кларі потрібні відважитись та потрапити у зловісну Четверту сферу, щоб повернути гармонію в нестабільний світ.
До теми: 10 фільмів та серіалів, які ідеально заходять під будь-який настрій: вибір мережі
-
14:00ТОП 5 затишних фільмів, які подарують зимовий настрій
-
13:49Словник Вебстера вибрав головне слово 2020 року
-
13:23В Україні сфотографували рідкісний лімузин Mercedes
-
12:52Apple Watch попередив свого власника про серйозні проблеми з серцем
-
12:26Вийшов з вогню, як Термінатор: болід Формули-1 розвалився і загорівся на Гран-прі (відео)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:00Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
11:47Кіт з незадоволеною мордою знайшов собі нову сім'ю і став зіркою мережі: фото
-
11:21Учені перетворили звичайний хліб в суперпродукт
-
10:48У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото
-
10:19Науковець підрахував, скільки коштує планета Земля
-
09:45Експерт розповіла, як уникнути відчуття голоду і менше при цьому їсти
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада
-
08:50Танці з зірками 2020 випуск 14 онлайн: дивитись відео виступів грандіозного суперфіналу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:27Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу (відео)
-
07:51Користувачі мережі розкритикували фото в авто вагітної Емілі Ратажковскі
-
07:20Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені
- 29 листопада
-
21:55Дівчина тижня: пишногруда фітоняшка Джозелін Кано, яка заводить своїми формами (18+)
-
21:2430 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54На продаж виставили рідкісний суперкар з незвичайними фарами і двигуном
-
20:22Дослідники з'ясували, скільки хвилин вправ компенсують малорухливий день
-
19:53У небі над Японією пролетіла величезна яскрава куля: відеофакт
-
19:21У Києві на маршруті помітили американський шкільний автобус: відеофакт
-
18:52Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
-
14:00ТОП 5 затишних фільмів, які подарують зимовий настрій
-
12:00Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 30 листопада
-
08:27Танці з зірками 2020: хто став переможцем шоу (відео)
-
07:20Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені
- 29 листопада
-
21:55Дівчина тижня: пишногруда фітоняшка Джозелін Кано, яка заводить своїми формами (18+)
-
18:52Пора утеплюватись: 15 модних базових шапок на цей сезон для чоловіків
-
15:19Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:25Найкрутіша музика листопада: плейлист нових треків за тиждень
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 29 листопада
-
08:18Як правильно обрати зимову гуму: поради автомобілістам
- 28 листопада
-
21:23Фільми Ціна правди та Заборонений покажуть по телевізору: де та коли дивитися
-
18:18В Амстердамі з'явиться підводний музей корабля, що затонув
-
15:13Найкращі знімки року за версією британського фотоконкурсу Capturing Ecology
-
12:14Магнітні бурі у грудні 2020: календар, коли небезпечні дати в Україні
-
09:49Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 28 листопада
-
08:12Учені розповіли, як зробити понеділок щасливим днем
- 27 листопада
-
21:5813 неймовірних фактів про секс, які так і кортить перевірити
-
18:22Експерт розповів, як правильно прогрівати автомобіль взимку
-
15:10Святослав Вакарчук – Знову: слухайте першу пісню музичного проєкту Оранжерея
-
13:11Названо найкращі ігри 2020 року за версією Golden Joystick Awards
-
10:50Настя Каменських – VIBE: дивіться новий атмосферний кліп на чуттєвий хіт NK
-
09:11Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 27 листопада
-
07:17Погода в Україні 27 листопада: у яких областях буде найтепліше
- 26 листопада
-
21:526 чинників, які можуть відбити бажання займатися сексом