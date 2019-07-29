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Сталлоне, Шварценеггер і Лундгрен відмовляються дорослішати: кумедне відео

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Сталлоне, Лундгрен та Шварценеггер в одному відео - фото 1
Сталлоне, Лундгрен та Шварценеггер в одному відео / instagram.com/p/ByQVoSJJ1Xl

Сильвестр Сталлоне поділився з фанатами веселим відео разом з Арнольдом Шварценеггером та Дольфом Лунгдреном. Ці зірки улюблених фільмів 90-х зовсім не хочуть старішати!

На офіційній сторінці Сталлоне в соцмережі Instagram з'явилось відео, крутість якого зашкалює, адже, окрім самого Сильвестра, на ньому є ще й Дольф Лунгдрен та Арнольд Шварценеггер.

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За короткий час ролик із зірками бойовиків став справжнім хітом, зібравши понад 2 млн переглядів. А все тому, що вони весело розповідають про те, що відмовляються дорослішати, а також не турбуються і розважаються. І справді, ролик показує, як кумедно поводяться знаменитості, перебиваючи один одного та намагаючись не прикривати камеру рукою. Відзначимо, що Сталлоне 73 роки, Лундгрену 61 рік, а Шварценеггеру – 71.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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