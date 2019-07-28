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Леонардо Ді Капріо вперше стане батьком, – ЗМІ

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Леонардо Ді Капріо - фото 1
Леонардо Ді Капріо / fazarosta

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо вперше стане батьком. 44-річному акторові первістка повинна народити фотомодель Каміла Морроне.

Журналісти вже давно підозрювали Камілу Морроне в "цікавому положенні". Дівчина відмовилася від спиртного на користь простої води, а також стала носити вільні наряди. Зараз красуня перебуває на ранньому терміні. За підрахунками журналістів, первістка фотомодель народить до 2020 року.

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З Камілою Леонардо Ді Капріо познайомився ще кілька років тому. Їхні любовні відносини тривають вже два роки. Минулого Різдва папараці зняли закоханих разом на гірськолижному курорті в Аспені, Колорадо. Для журналістів дивно, що Ді Капріо досі зустрічається з Морроне, адже він відомий тим, що регулярно змінює подружок.

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Джерело: metro
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