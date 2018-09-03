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Сталлоне поділився милим знімком з родиною

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Сталлоне поділився милим знімком з родиною - фото 1

Сильвестр Сталлоне поділився з шанувальниками сімейним фото.

72-річний американський актор та сценарист Сильвестр Сталлоне встигає не лише займатись продовженням Рембо, а й активно вести свій профіль в соцмережі Instagram. Чоловік постійно ділиться знімками з тренувань та звичайних буднів, а нещодавно показав, як провів родинні вихідні на весіллі. На знімку можна побачити його 50-річну дружину Дженніфер, а також донечок: 16-річну Скарлетт, 20-річну Сістін та 22-річну Софію. Відзначається, що дівчата активно підкорюють світ моди, а ще дуже сході на свого відомого татуся.

І ще: Ніна Добрев поділилась фото та відео з Burning Man 2018

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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