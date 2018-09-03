Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Ніна Добрев поділилась фото та відео з Burning Man 2018

  • 28
Ніна Добрев на Burning Man 2018 - фото 1
Ніна Добрев на Burning Man 2018

Популярна акторка Ніна Добре потішила фанатів яскравими фото та відео з найбільш шаленого фестивалю Burning Man 2018.

29-річна канадська акторка, модель і зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев активно веде свій акаунт на платформі Instagram. Саме там вона ділиться знімками зі звичайних буднів, а також світських заходів, тому й не дивно, що за красунею стежать більш як 15 млн користувачів. Нещодавно зірка поділилась кадрами з найспекотнішого заходу літа - фестивалю Burning Man 2018. Зацініть!

І ще: Ніна Добрев похизувалась стрункою фігурою

Гортайте галерею:

Читайте також: Очікування і реальність: Ніна Добрев показала свій відпочинок

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: епатажна та вибухова Ріта Ора, яка впевнено підкорює світ
  • 17:00, 02 вересня
  • 887
Зірковий перший дзвоник: зворушений Сергій Притула та маленька Катя Осадча
  • 12:00, 02 вересня
  • 1310
Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
  • 8:49, 02 вересня
  • 723
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Зірки