Ніна Добрев поділилась фото та відео з Burning Man 2018

Популярна акторка Ніна Добре потішила фанатів яскравими фото та відео з найбільш шаленого фестивалю Burning Man 2018.

29-річна канадська акторка, модель і зірка "Щоденників вампіра" Ніна Добрев активно веде свій акаунт на платформі Instagram. Саме там вона ділиться знімками зі звичайних буднів, а також світських заходів, тому й не дивно, що за красунею стежать більш як 15 млн користувачів. Нещодавно зірка поділилась кадрами з найспекотнішого заходу літа - фестивалю Burning Man 2018. Зацініть!

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Гортайте галерею:

Публикация от Nina Dobrev (@nina) 1 Сен 2018 в 7:29 PDT

Публикация от Nina Dobrev (@nina) 2 Сен 2018 в 12:15 PDT

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