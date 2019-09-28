Стали відомі характеристики новинки від Meizu

Найближчим часом китайська компанія Meizu презентує новий пристрій. Чим здивує Meizu цього разу?

Нещодавно з'явилася інформація про характеристики нового смартфона. Так, з екрана телефону зникне виріз і отвір для лицьової камери. Фронтальна камера буде оснащена сенсором з маленькими пікселями.

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Крім того, в новому смартфоні з'явиться гнучкий дисплей. Сам екран доволі широкий і займає більше 90 відсотків лицьового корпусу. Буде покращено і систему безпеки. Так, в пристрої буде встановлено сканер відбитків пальців. Смартфон буде працювати на основі платформи Snapdragon. Пристрій буде мати ОЗУ не менше 6 гігабайтів. Старт продажів смартфона Meizu 17 намічений на першу половину 2020 року.

Рендер підтверджує, що Meizu 17 дотримуватиметься стилю, який був застосований в минулому році в лінійці Meizu 16 і продовжений в цьому році.

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