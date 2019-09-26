Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

iPhone 11 Pro Max, посунься: названо найкращий камерофон на ринку

  • 12
Камери Huawei Mate 30 Pro вражають - фото 1
Камери Huawei Mate 30 Pro вражають

Практично ніхто не сумнівався в тому, що представлений нещодавно камерофон Huawei Mate 30 Pro стане черговим новий королем рейтингу DxOMark. І дійсно, французька компанія віддала новинці перше місце.

Нагадаємо, основна камера Huawei Mate 30 Pro зібрана з чотирьох модулів.

І ще: HUAWEI розповіла про роботу найдивовижнішої функції Mate 30 Pro

Головна – ширококутна 40-мегапіксельна (27 мм) SuperSensing з великим сенсором 1/1.54 дюйма, системою розміщення пікселів RYYB, діафрагмою f / 1.6 і оптичною стабілізацією. Також у конфігурацію входить 40-мегапіксельна (18 мм) надширококутна камера Ultra-Wide Cine з матрицею 1/1.7 дюйма, діафрагмою f / 1.8, системою розміщення пікселів RGGB і електронною стабілізацією, 8-мегапіксельна (80 мм) телефото камера з 3-кратним оптичним наближенням, 5-кратним гібридним і 30-кратним цифровим, а також діафрагмою f / 2.4 і AI-стабілізацією, а також модуль 3D Depth Sensing Camera, який відповідає за вимір глибини сцени та якісне розмиття фону. Камера Huawei Mate 30 Pro дозволяє записувати відео з ISO 51200 при роздільній здатності 4К при 60 кадрах на секунду з розширеним колірним діапазоном і надповільні ролики 720р при 7680 к/с або 1080р при 960 к/с.

На початку місяця фахівці джерела DxOMark вкотре змінили методику тестування, включивши оцінку нічних режимів і ширококутних камер.

Отже, за підсумками тестування Huawei Mate 30 Pro отримав 131 бал за роботу з фотографіями і 100 балів за відеозйомку, загальний результат склав 121 бал.

iPhone 11 Pro Max, посунься: названо найкращий камерофон на ринку - фото 357744

Для порівняння, попередній король рейтингу Samsung Galaxy Note 10+ 5G свого часу заробив 126 балів за фото, 101 бал – за відео, і загальну оцінку – 117 балів. Тобто, якщо говорити суто про відеоможливості, то новий лідер рейтингу Huawei Mate 30 Pro програє старому Samsung Galaxy Note 10+ 5G один бал.

Що стосується фронтальної камери смартфона, їй поставили всього 93 бали – менше, ніж у того ж Samsung Galaxy Note 10+ 5G (99 балів) і Samsung Galaxy S10+ (96 балів), але більше, ніж у Google Pixel 3 (92 бали) та OnePlus 7 Pro (86 балів).

При такій високій загальній оцінці навряд чи є сенс перераховувати будь-які плюси або ті кілька некритичних зауважень (грубий шум і текстурні артефакти на відео в умовах слабкого освітлення, нестабільність фокусування та втрату деталізації при масштабуванні), зроблених джерелом для видимості. До того ж, всі подібні рейтинги є досить умовним мірилом. Зараз більшість небезпідставно вважають, що найкращі фото, особливо нічні, роблять смартфони Google Pixel, а відео краще за інших знімають смартфони Apple iPhone. До речі, лабораторія DxOMark вже тестує смартфон iPhone 11 Pro, відповідний звіт з оцінкою повинен бути опублікований найближчим часом.

Цікаво, чи зможе нове "яблучко" обіграти топовий смартфон від Huawei...

Читайте також: На Huawei Mate 30 можна установити додатки Google, але вони не працюють

Джерело: DxOMark
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Машину вже купив? Затишний і доброзичливий Вільнюс, який треба побачити на власні очі
  • Вчора, 13:15
  • 632
Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
  • 23 вересня, 15:10
  • 5414
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1780165
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології