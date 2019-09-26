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iPhone 11 Pro Max, посунься: названо найкращий камерофон на ринку
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Практично ніхто не сумнівався в тому, що представлений нещодавно камерофон Huawei Mate 30 Pro стане черговим новий королем рейтингу DxOMark. І дійсно, французька компанія віддала новинці перше місце.
Нагадаємо, основна камера Huawei Mate 30 Pro зібрана з чотирьох модулів.
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Головна – ширококутна 40-мегапіксельна (27 мм) SuperSensing з великим сенсором 1/1.54 дюйма, системою розміщення пікселів RYYB, діафрагмою f / 1.6 і оптичною стабілізацією. Також у конфігурацію входить 40-мегапіксельна (18 мм) надширококутна камера Ultra-Wide Cine з матрицею 1/1.7 дюйма, діафрагмою f / 1.8, системою розміщення пікселів RGGB і електронною стабілізацією, 8-мегапіксельна (80 мм) телефото камера з 3-кратним оптичним наближенням, 5-кратним гібридним і 30-кратним цифровим, а також діафрагмою f / 2.4 і AI-стабілізацією, а також модуль 3D Depth Sensing Camera, який відповідає за вимір глибини сцени та якісне розмиття фону. Камера Huawei Mate 30 Pro дозволяє записувати відео з ISO 51200 при роздільній здатності 4К при 60 кадрах на секунду з розширеним колірним діапазоном і надповільні ролики 720р при 7680 к/с або 1080р при 960 к/с.
На початку місяця фахівці джерела DxOMark вкотре змінили методику тестування, включивши оцінку нічних режимів і ширококутних камер.
Отже, за підсумками тестування Huawei Mate 30 Pro отримав 131 бал за роботу з фотографіями і 100 балів за відеозйомку, загальний результат склав 121 бал.
Для порівняння, попередній король рейтингу Samsung Galaxy Note 10+ 5G свого часу заробив 126 балів за фото, 101 бал – за відео, і загальну оцінку – 117 балів. Тобто, якщо говорити суто про відеоможливості, то новий лідер рейтингу Huawei Mate 30 Pro програє старому Samsung Galaxy Note 10+ 5G один бал.
Що стосується фронтальної камери смартфона, їй поставили всього 93 бали – менше, ніж у того ж Samsung Galaxy Note 10+ 5G (99 балів) і Samsung Galaxy S10+ (96 балів), але більше, ніж у Google Pixel 3 (92 бали) та OnePlus 7 Pro (86 балів).
При такій високій загальній оцінці навряд чи є сенс перераховувати будь-які плюси або ті кілька некритичних зауважень (грубий шум і текстурні артефакти на відео в умовах слабкого освітлення, нестабільність фокусування та втрату деталізації при масштабуванні), зроблених джерелом для видимості. До того ж, всі подібні рейтинги є досить умовним мірилом. Зараз більшість небезпідставно вважають, що найкращі фото, особливо нічні, роблять смартфони Google Pixel, а відео краще за інших знімають смартфони Apple iPhone. До речі, лабораторія DxOMark вже тестує смартфон iPhone 11 Pro, відповідний звіт з оцінкою повинен бути опублікований найближчим часом.
Цікаво, чи зможе нове "яблучко" обіграти топовий смартфон від Huawei...
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