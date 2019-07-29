Іде на дно: Meizu звільнила третину співробітників, а також зачиняє фірмові магазини

Компанія Meizu, яка раніше вважалася головним конкурентом Xiaomi, останнім часом не тішить фанатів новинками. Ба більше – в ній відбуваються зміни, які свідчать про те, що китайці плавно та впевнено ідуть на дно.

У мережі з'явилася інформація, що компанія Meizu проводить масштабні реорганізацію, результатом якої стали масові звільнення та закриття роздрібних магазинів.

І ще: Meizu анонсувала масштабне оновлення Flyme 7: відомі моделі смартфонів

Повернення засновника компанії Хуан Чжана викликало серйозні зміни всередині організації. Якщо вірити чуткам, вони пов'язані не з переглядом політики розвитку бренду, а з фінансовими труднощами. За останніми даними, в цьому році Meizu вже скоротила близько 30% штату.

Під час чергової "чистки" виробник звільнив близько тисячі співробітників. Офіційно стало відомо і про відхід системного інженера Хун Ханьшуй, який відповідав за розробку Android-оболонки Flyme OS. Передбачається, що він перейде у компанію OnePlus.

Meizu упевнено втрачає позиції на світовому ринку смартфонів

З роздрібними магазинами Meizu ситуація ще серйозніша. Якщо у 2016 році налічувалося понад 2700 фірмових точок продажів компанії, то зараз таких магазинів залишилося 5-6, та й ті сконцентровані лише в одній китайській провінції.

Настільки негативні зміни багато аналітиків пов'язують із засновником компанії, який кілька років займався винятково питаннями дизайну, але тепер вирішив повернутися на керуючу посаду Meizu.

Читайте також: Глава Huawei показав оновлений варіант складного смартфона Mate X