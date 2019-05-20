Стала відома дата анонсу топового смартфона Redmi K20

Бренд Redmi оголосив офіційну дату презентації смартфона K20, який стане першим пристроєм лінійки на базі процесора Snapdragon 855. Попри численні витоки специфікацій, глава компанії також назвав користувачам родзинку потрійної основної камери з роздільною здатністю 48 Мп.

Згідно з опублікованим у мережі постером, анонс Redmi K20 відбудеться у Пекіні 28 травня 2019.

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За наявною інформацією, крім флагманської мобільної платформи, апарат оснастять OLED-дисплеєм діагоналлю 6,39 дюйма з роздільною здатністю Full HD+, акумулятором на 4000 мАг з функцією швидкої зарядки потужністю 27 Вт та оперативною пам'яттю LPDDR4X.

Раніше генеральний директор Redmi Лю Вейбін повідомив через офіційний акаунт компанії в Weibo, що основна камера гаджета з датчиками на 48 (f / 1.7), 13 (f / 2.4) та 8 (f / 2.4) Мп отримає функцію сповільненої зйомки зі швидкістю 960 кадрів на секунду.

Ціна і конфігурації пам'яті Redmi K20 не оголошені. Очікується, що одночасно з базовою модифікацією смартфона Redmi представить і версію K20 Pro, але представники бренду цю інформацію ще не підтвердили.

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