Xiaomi готує оновлення свого найбюджетнішого смартфона

Новий бюджетник не буде схожий на старшу модель

Крім флагманського Redmi K20 і його Pro-версії китайський виробник готує до випуску ще один смартфон. Мова йде про спадкоємця торішнього Redmi 6A – Redmi 7A.

Пристрій вже пройшов реєстрацію в китайському телекомунікаційному агентстві TENAA, де були опубліковані його зображення.

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На представленому знімку важко розглянути передню сторону смартфона. Судячи з розташування розмовного динаміка і фронтальної камери, у нього не буде краплеподібного вирізу, як у звичайному Redmi 7.

Ймовірно, смартфон забезпечать класичними рамками. Під екраном можна розглянути логотип Redmi. На зворотному боці в кутку розташована основна камера зі спалахом. Корпус, швидше за все, виконаний з пластика.

Характеристики, терміни виходу і ціна пристрою поки невідомі. Ціна торішнього Redmi 6A на старті становила $ 86. Новий Redmi 7A може коштувати приблизно стільки ж.

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