OnePlus 7 Pro виявився швидшим за iPhone XS Max

Відразу ж після анонсу OnePlus 7 Pro смартфон встигли порівняти з безліччю конкурентів у різних бенчмарках. Але синтетичні тести не завжди показують реальну здатність гаджета справлятися з повсякденними завданнями. Як ви вже зрозуміли, новинка взула потужний iPhone XS Max.

Щоб випробувати флагманський апарат у "бойових" умовах, блогери YouTube-каналу Phone Battles влаштували новинці змагання з останньою моделлю iPhone - і результати виявилися не на користь останньої.

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Після розбору ключових специфікацій смартфонів автори відеоролика порівняли швидкість запуску ідентичних додатків (включаючи мобільні ігри), реакції голосового асистента та роботи основної і фронтальної камер.

В результаті "вбивця флагманів" у більшості випробувань виявився швидшим за новітню модель від Apple. Єдиними дисциплінами, в яких "яблучний" пристрій зміг нав'язати боротьбу супернику на Android, виявилися вимогливі ігри та розблокування по обличчю.

Нагадаємо, що OnePlus 7 Pro побудований на базі процесора Snapdragon 855 за підтримки до 12 ГБ оперативної пам'яті в максимальній конфігурації і накопичувача UFS 3.0 зі швидкістю читання до 1441 МБ/с і запису до 381 МБ/с. Раніше ентузіасти перевірили новинку на механічну міцність та водостійкість - попри формальну відсутність сертифікації за стандартами захисту, апарат продемонстрував високу живучість в екстремальних умовах використання.

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