Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT

Красунчик Бред Пітт теж тут / gettyimages

Журнал New York Times представив фотопроєкт, присвячений 10 найкращим акторам 2019 року. Світлини та головні герої зйомки вам однозначно сподобаються, адже з-поміж них справжні улюбленці мільйонів!

Над зйомкою працювали фотограф Джек Девідсон і стиліст Брайан Моллой. У проєкті NYT взяли участь Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Антоніо Бандерас, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо й інші актори, що знялися в найважливіших фільмах року, що минає.

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Адам Драйвер, "Шлюбна історія"

Люпіта Ніонго, "Ми"

Джуліанна Мур, "Глорія Белл"

Бред Пітт, "Одного разу в... Голлівуді" і "До зірок"

Антоніо Бандерас, "Біль та слава"

Дженніфер Лопес, "Стриптизерки"

Скарлетт Йоханссон, "Шлюбна історія"

Роберт де Ніро, "Ірландець"

Елізабет Мосс, "Її запах"

Леонардо Ді Капріо, "Одного разу в... Голлівуді"

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