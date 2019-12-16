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Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT

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Красунчик Бред Пітт теж тут - фото 1
Красунчик Бред Пітт теж тут / gettyimages

Журнал New York Times представив фотопроєкт, присвячений 10 найкращим акторам 2019 року. Світлини та головні герої зйомки вам однозначно сподобаються, адже з-поміж них справжні улюбленці мільйонів!

Над зйомкою працювали фотограф Джек Девідсон і стиліст Брайан Моллой. У проєкті NYT взяли участь Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Антоніо Бандерас, Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо й інші актори, що знялися в найважливіших фільмах року, що минає.

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Адам Драйвер, "Шлюбна історія"

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Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374477

Люпіта Ніонго, "Ми"

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Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374480

Джуліанна Мур, "Глорія Белл"

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Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374483

Бред Пітт, "Одного разу в... Голлівуді" і "До зірок"

Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374476
Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374484

Антоніо Бандерас, "Біль та слава"

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Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374485

Дженніфер Лопес, "Стриптизерки"

Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374471
Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374479

Скарлетт Йоханссон, "Шлюбна історія"

Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374474
Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374482

Роберт де Ніро, "Ірландець"

Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374472
Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374486

Елізабет Мосс, "Її запах"

Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374469
Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374475

Леонардо Ді Капріо, "Одного разу в... Голлівуді"

Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374470
Справжнє мистецтво: 10 найкращих акторів року знялись для NYT - фото 374468

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Джерело: NY Times
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