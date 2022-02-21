"Справжнє чудо": неймовірна веселка над Києвом захопила мережу

Вже кілька днів поспіль соцмережі рясніють кадрами з незвичайною веселкою над Києвом посеред зими. Це явище встигли назвати справжнім дивом та знаком миру. Зацініть!

Над Києвом декілька днів поспіль можна побачити велику яскраву веселку, що є надзвичайною рідкістю у лютому. Тому не дивно, що у соцмережах почали ділитись ефектними фото явища, пише Радіо MAXIMUM.

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Несподівану веселку вважають не тільки справжнім чудом, а й добрим знаком, що в країні все почне налагоджуватись. Користувачі зійшлись на думці, що це передвісник миру та спокою, якого так бракувало останні роки. Першими кадрами 21 лютого поділилась українська акторка Ірма Вітовська-Ванца.

"От виклали фото другої веселки, як купол над Києвом. Бог з нами! І живими, і мертвими (що живі вже коло нього)! Коло нього бути – мета життя та іспит шляху. Пройти по ньому гідно – важливо. Щоб свобода від нас пішла на інших і хай зникне зло. Слава Україні! Україна з Богом", – відзначила діячка.

У коментарях також продовжили публікувати власні фото веселки:

facebook.com/iryna.drygalo

facebook Анжела Рослова

facebook Lyudmila Dietrich

facebook Кристина Сквирская- Грищук

facebook Вова Кравчук

facebook Оксана Негода

facebook Люда Новикова

Ще 18 лютого у столиці вперше побачили величезну веселку, чим поділився архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій Зоря.

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