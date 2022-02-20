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21 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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21 лютого – понеділок - фото 1
21 лютого – понеділок

Сьогодні, 21 лютого, віряни вшановують День святого Захара Серповидця. А у світі – Міжнародний день рідної мови і Всесвітній день екскурсовода. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 21 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 21 лютого, у православній церкві проводиться тиждень про митаря та фарисея – підготовка вірян до Великого посту. Вшановується день пам'яті великомученика Феодора Стратилата, пророка Захарії Серповидця, святителя Сави II, архієпископа Сербського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 21 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1431 – розпочався суд над Жанною д'Арк
  • 1613 – Земський собор обрав 16-річного Михайла Федоровича московським царем
  • 1784 – згідно з указом Катерини II порт та фортеця Ахтіар у Криму перейменовані на Севастополь
  • 1784 – закладено місто Миколаїв князем Григорієм Потьомкіним
  • 1842 – американець Джон Грінау запатентував швейну машинку
  • 1878 – у Нью-Хейвені випущена перша у світі телефонна книга. Перша книга містила 50 імен
  • 1901 – американський пасажирський пароплав Ріо-де-Жанейро розбився на підводному камінні біля входу в протоку Золоті Ворота
  • 1906 засуджений до страти керівник повстання в Севастополі лейтенант Петро Шмідт
  • 1919 – у Києві вийшов перший номер газети Комунар (нині Вечірній Київ)
  • 1947 – у США з'явилася фотокамера Полароїд
  • 1993 – у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною у закритих приміщеннях – 6 м 15 см
  • 1998 – пісня Селін Діон My Heart Will Go On очолила чарт
  • 2008 – США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році
У США з'явилася фотокамера Полароїд  - фото 497598
У США з'явилася фотокамера Полароїд

ХТО НАРОДИВСЯ 21 ЛЮТОГО

  • 1728 – Петро III (Петро Федорович Романов), російський імператор
  • 1835 – Михайло Мікешин, російський скульптор, художник, графік, автор пам'ятника Богдану Хмельницькому у Києві, ілюстратор Кобзаря Шевченка
  • 1850 – Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур
  • 1875 – Жанна Луїза Кальман, один із найстаріших людей на Землі. Ця жінка померла у 1997 році у віці 122 років
  • 1933 – Ніна Саймон (Юніс Кейтлін Веймон), легендарна джазова співачка, яка мала характерний вокал
  • 1943 – Девід Лоренс Геффен, американський продюсер, засновник фірми грамзапису Geffen Records
  • 1963 – Вільям Болдуїн, американський актор, брат Алека та Стефена Болдуїнів
  • 1979 – Дженніфер Лав Х'юїтт, американська актриса
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Вікентій Хвойка

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • не тоді серпи точити, коли на жнива йти
  • не обріжеш вчасно кривого серпа, не наживиш у полі снопа
  • що холодніше у Захарів день, то теплішим буде березень
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • заборонено брати в руки довгі гілки
  • не можна плюватися у цей день
  • краще не призначати на цей день операції на зубах
  • не рекомендується піднімати з землі знайдену річ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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