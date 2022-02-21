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На грузинському каналі ведуча перейшла на українську, зворушливо підтримуючи Україну

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Телеведуча Ніна Хубутія - фото 1
Телеведуча Ніна Хубутія / кадр з відео

Ведуча грузинського телеканалу Mtavari Arkhi у прямому ефірі заговорила українською. Таким чином, вона висловила підтримку нашій країні.

Так, телеведуча Ніна Хубутія під час випуску новин перейшла на українську мову та висловила підтримку Україні на тлі загрози з боку Росії. Ролик з'явився на сторінці журналіста Остапа Яриша у Facebook.

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У цей тривожний час хочу висловити свої підтримку українському народові. Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це – Росія. Тому ми, як ніколи, разом, і тільки разом обов'язково переможемо, – сказала вона.

7 серпня 2008 року Росія напала на Грузію. Російські регулярні війська, не приховуючи розпізнавальних знаків, перетнули кордон через Рокський тунель і ввійшли на територію Грузії. Тієї ж ночі вони обстріляли територію країни, і грузинська армія була змушена воювати. Грузини спробували взяти під свій контроль територію Південної Осетії. РФ вдалося окупувати частину території Грузії. Навколо Південної Осетії у селах також провели етнічні чищення. Незалежність Південної Осетії від Грузії Росія визнала у серпні 2008 року. З 2009 року в Південній Осетії дислокується 4-а російська військова база чисельністю 4000 осіб.

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