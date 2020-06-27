Справжня секс-бомба: Даша Астаф'єва показала, як потрібно спокушати

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня з гарячої Даші Астаф'євої, яка не стомлюється спокушати своїх фанатів і підписників. До слова, над світлинами працювала наша улюблена фотографиня Соня Плакидюк. Ми не могли визначитися, яка зі світлин нам подобається більше, тому публікуємо обидві (гортайте карусель). Також традиційно залишаємо вам найкращі коментарі під постом зірки: "Як кішечки", "Цариця", "Найкрасивіша жінка", "Дуже стильно", "Даша – вогонь", "Справжня секс-бомба".

Ну раз ми пригадали Дашу, то не могли оминути увагою й її колегу DJ NANA! Красуня продовжує розігрівати апетити своїх палких фанатів. Підозрюємо, що багато чоловіків мріють бути на місці крапельок на тілі Насті. Що ж залишили під публікацією зірки прихильники: "Дуже хвилююча та гарнюча", "Я закохався у вашу попу, хто ви по гороскопу?", "Подруга знається на ідеальних фото", "Щось мені аж жахливо на море захотілось", "Таку попу і вкусити хочеться", "Тут все ідеально, і є за що вхопитися", "

DJ NANA хизується апетитними булочками

Не менш спокусливим кадром цього тижня поділилась поп-діва Тіна Кароль. Тут навіть слова зайві, тож замість власної думки ми залишимо міркування тих, хто слідкує за її творчістю в мережі: "Здуріти можна", "Можна більше таких фото?", "О, Боже, чому так красиво?", "Тіна, ти що crazy?", "Гарячий ранок", "Вабити чи бавити, Тіна?", "Як завжди прекрасна та вишукана", "Що за красуня-спокусниця?".

Тіну Кароль засипали питаннями після спокусливого фото

Чарівна Анна Різатдінова теж потрапила до нашого ТОПу цього тижня. Гімнастка показала, як потрібно виглядати влітку: невимушено та спокусливо водночас. Гайда на її сторінку, аби поставити вподобайку під цією світлиною. А поки ми залишимо кілька найцікавіших коментарів, які залишили підписники під її постом в інстаграмі: "Дуже красива", "Супер", "Шикарна", "Вам личить стиль латино. Хоча, чи є бодай один стиль, який вам не личить?".

Колишня учасниця проєкту "Супермодель по-українськи" Віка Маремуха без перестанку зваблює усіх, хто на неї підписаний. Цього тижня вона показала, як має виглядати гаряча іспанська жінка. Такий образ надзвичайно припав до душі її підписникам, що вони просто не могли стриматися, засипавши Віку компліментами: "Яка вона красива", "Нічого собі! Яка пушечка", "Дивлюся на твої прекрасні очі і падаю з крісла", "Богиня", "Просто немає слів! Красуня", "Божественно красива", "Неймовірно красива, розкішна й зваблива".

Віка Маремуха спокушає не по-дитячому

Чарівна Маша Єфросиніна показує мистецтво перевтілення. Причому красива телеведуча як без макіяжу, так і в повній бойовій готовності. На це також звернули увагу її підписники в інстаграмі: "Мааааааааш", "Гривка вам дуже личить", "Маша, захоплююсь вами. Ви наполеглива та неймовірна", "Шикарна", "Маша, ви неймовірна, приклад для багатьох дівчат і жінок", "Боже, яка краса", "На Моніку Беллуччі схожа".

А це фото може розбити серце багатьом дівчатам і панянкам по всій Україні. Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк виклав ніжне та тепле фото з коханою, на якому вона оголеними грудьми тулиться до спини актора. Це відразу ж викликало хвилю запитань і коментарів: "Це дружина?", "Без коментарів", "Вогонь", "Ого! Як відверто! Краса", "Еротично і стримано водночас! Вас будуть наслідувати", "Ааа, це так прекрасно", "Чудові".

Тарас Цимбалюк знявся у відвертій фотосесії з коханою

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