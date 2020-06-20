А колись була нормальною співачкою: TAYANNA розкритикували через відверте вбрання

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України. Дивіться, чим же вони вражали нас цього тижня.

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Почнемо цього тижня зі співачки TAYANNA, котру розкритикували через не вельми вдалий образ. Серією світлин співачка поділилась на своїй сторінці, вкотре нагадуючи про те, що незабаром світ почує її нову платівку. Це станеться 26 червня. Але вбрання Тетяни настільки не сподобалося її підписникам, що вони просто не могли стримувати свої коментарі: "Я думала, що це фото з минулого. Щось типу ностальгії. Була впевнена, що поруч килим і кришталевий сервіз у чехословацькій стінці. Якщо ідея образу така, то вийшло не дуже", "Це жахливо. Як в такому можна виходити на сцену?! Що буде далі? Зовсім голі?", "Жахливе вбрання", "Таня на цих фото виглядає жахливо", "Чим далі, тим гірше. А колись була нормальною співачкою і красивою жінкою", "Під Лободу косить. Костюм огидний".

Повз це фото Дар'ї Квіткової, дружини колишнього холостяка Нікіти Добриніна, ми просто не могли пройти. Просто гляньте, як вона мило притискає до своїх грудей цього малого пухнастика. Не дивно, що коментатори набігли практично відразу: "Які красиві", "Чоловік не ревнує?", "Фотка просто вогонь", "Така ніжна", "Яка милота", "Сексуальна дівчина", "Ви такі класні з Каспером".

Дар'я Квіткова прикривається своїм котом Каспером

Чарівна Слава з НеАнгелів показала, як відпочиває зі своїми дітьми. Розкішну фігуру співачки оцінили не лише її підписники, а й ті, хто випадково потрапив до неї на сторінку: "Ну шикарно ж", "Красуня", "Не затопіть сусідів", "Дуже красива жінка", "Фігура у вас пушка, звісно ж", "Сусідам, звичайно ж, не нудно з вікон виглядати".

Слава з НеАнгелів похизувалась світлиною у купальнику

Чарівна Оля Цибульська попросила своїх прихильників оцінити образ за шкалою від 1 до 10. Дивіться, що про неї думають її прихильники: "Вау, яке гаряче фото. Оля, оцінюю не лук, а вас. Однозначно 10!", "Дуже гарний образ! Вам дуже пасує", "10 і не раз! Ви дуже красива", "10 з десяти", "Якби був чорний колір, то було б 10", "Ви красуня! Люблю вас слухати".

А вам подобається образ Олі Цибульської

Наталія Могилевська теж попросила своїх прихильників оцінити її образ. Якщо вам подобається – не полінуйтесь залишити коментар під постом. А поки ми залишаємо вам те, що написали її прихильники: "Наташа – це суперсексі", "Перша красива. Але ви красива завжди і всюди", "Ти – ідеал моєї мрії", "Мені подобаються обидві, але перша – краща".

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк не стомлюється хизуватися своїм тілом. Не дарма ж він на карантині щодня займався вправами, аби підтримувати себе в ідеальній формі. Коментатори просто набігли і не залишили жодного живого місця: "Йошкін кіт", "Ох, Тарас", "Султан", "Красень", "Дуже цікаве поєднання брутального козака та веселого парубка", "Ого, нічого собі ранок", "Нема слів", "Класний".

Тарас Цимбалюк побажав прихильницям доброго ранку

Наостанок залишимо вам Сашу з гурту KAZKA, яка вразила кардинальною зміною іміджу. Зірку просто не впізнати, тому не дивуйтесь, що прихильники засипали її компліментами: "Саша, клас", "Це надто викликаюче! Ще раз у дзеркало потрібно глянути вам", "Схожа на Тіну Кароль", "Це прекрасно і ніхто не сміє сперечатися", "Узагалі незвично", "Спочатку подумав, що це чергова фотографія Леді Гаги", "Вау, яка красива".

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