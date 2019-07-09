Справжня чи ні? Кім Кардашян у білизні розбурхала Instagram

Американська зірка Кім Кардашян знову опинилась у центрі обговорень після фотосесії лише у білизні для відомого журналу. У природності форм моделі вкотре засумнівались.

38-річна бізнесвумен, модель та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян постійно опиняється у доволі неоднозначних історіях. А підігріває це все персональний профіль дружини Каньє Веста в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 143 млн користувачів. Там Кім ділиться майже всім, що трапляється у її житті: від зйомок і реклам власних брендів до звичайних буднів.

І ще: Такою Анджеліну Джолі ви ще не бачили: вийшов трейлер фільму Малефісента 2

Нещодавно Кім стала головною героїнею нового номера видання WSJ. Magazine, для якого знялась лише у білизні. Чорно-білі фото викликали не тільки захват у її підписників, а й достатньо критики. Форми моделі досі викликають чимало питань, а от наявність фотошопу навіть не заперечують.

Гортайте галерею:

Читайте також: Міс всесвіт 2012 похизувалась звабливою фігурою