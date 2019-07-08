Такою Анджеліну Джолі ви ще не бачили: вийшов трейлер фільму Малефісента 2

Студія Disney опублікувала перший трейлер сиквелу "Малефісента: Володарка тьми". Рекомендуємо глянути його, адже такою ви Анджеліну Джолі точно ще не бачили!

Події у продовженні історії про злу чаклунку розгортаються через кілька років після першої частини стрічки.

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За сюжетом принцеса Аврора (Ель Феннінг) збирається заміж, але злій чарівниці Анджеліні Джолі ця ідея не подобається, тому вона всіляко намагається цьому перешкодити.

Режисер сиквелу – Хоакім Роннінг. Друга частина "Малефісенти" вийде на великі екрани 18 жовтня.

Дивіться трейлер фільму Малефісента 2:

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