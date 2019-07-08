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Міс всесвіт 2012 похизувалась звабливою фігурою

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Олівія Калпо на пляжі - фото 1
Олівія Калпо на пляжі

Переможниця конкурсу "Міс всесвіт 2012" Олівія Калпо потішила фанатів гарячим фото біля басейну. З роками дівчина стає лише привабливішою.

27-річна американська модель та Міс всесвіт 2012 Олівія Калпо активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. Там зірка ділиться кадрами зі свого життя: від зйомок і світських заходів до звичайних буднів.

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Нещодавно красуня вирішила нагадати, що літо у розпалі, та похизувалась сексуальною фігурою у золотому купальнику та в майже прозорій сукні поблизу басейну. Тут справді гаряче!

instagram.com/oliviaculpo - фото 339253
instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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