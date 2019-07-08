Міс всесвіт 2012 похизувалась звабливою фігурою

Переможниця конкурсу "Міс всесвіт 2012" Олівія Калпо потішила фанатів гарячим фото біля басейну. З роками дівчина стає лише привабливішою.

27-річна американська модель та Міс всесвіт 2012 Олівія Калпо активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 мільйони підписників. Там зірка ділиться кадрами зі свого життя: від зйомок і світських заходів до звичайних буднів.

І ще: Сексуальна блогерка показала форми у прозорому купальнику (18+)

Нещодавно красуня вирішила нагадати, що літо у розпалі, та похизувалась сексуальною фігурою у золотому купальнику та в майже прозорій сукні поблизу басейну. Тут справді гаряче!

instagram.com/oliviaculpo

Читайте також: Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)