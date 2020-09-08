Шакіра показала фігуру в бікіні власного дизайну

Популярна співачка Шакіра порадувала фоловерів новим яскравим знімком. Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якій позує на тлі Індійського океану.

Співачка, попри свій вік, виглядає чудово і не соромиться демонструвати своє струнке і підтягнуте тіло.

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Вона показала шанувальникам дизайн купальника, який розробила самостійно, а подруга зірки його пошила. Шакіра зазначила, що вигадує нові моделі бікіні щоліта.

Що ж, цей купальник незвичайного дизайну чудово підкреслює особливості фігури знаменитості. І її фанати одразу ж це відзначили. Менше ніж за добу пост Шакірі зібрав понад 4 мільйони лайків, а в коментарях фанати писали, що у співачки дуже красиве тіло і дуже складно повірити в те, що їй 43 роки!

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