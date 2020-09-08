Іванка Трамп підкреслила фігуру смарагдовою сукнею з бантом-краваткою

Іванка Трамп відвідала захід в особняку Брендівайн в Пенсільванії, що відбувся в рамках передвиборчої кампанії її батька: президента США Дональда Трампа.

У Instagram вона опублікувала фотозвіт з цього візиту. Для свого образу Іванка обрала жіночне плаття смарагдового кольору від бренду Emilia Wickstead довжини міді і з краваткою-бантом. Вартість вбрання 1280 доларів.

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Тонку талію донька президента підкреслила таким самим тканинним поясом. До луку Трамп підібрала бежеві замшеві туфлі на шпильці. На обличчі в неї була чорна захисна маска. У руці жінка несла білу сумку. Волосся Іванки було розпущене, а в макіяжі акцент вона зробила на очах.

Президентські вибори в США 2020 року заплановані на 3 листопада 2020 року. На них може бути обраний 46-й Президент США (у випадку, якщо Дональд Трамп не буде обраний на другий термін). З іншого боку, якщо президентом буде обраний демократ Джо Байден, то він вже з першого дня президентства стане найстаршим американським лідером в історії.

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