Спортсмен з Казахстану та зірка OnlyFans "одружився" на черговій секс-ляльці: відео 18+

Бодибілдер Юрій Толочко розірвав стосунки зі своєю попередньою "дружиною" секс-лялькою Марго і представив нову – Лолу. На цьому чоловік не збирається зупинятися і планує стати багатоженцем. Він уже підбирає ім'я для нової ляльки.

Як розповідає Толочко в Instagram, його нова секс-іграшка ще "не визначилася" зі своєю сексуальною орієнтацією і поки не отримала гендерну ідентичність. Нова лялька з жіночою головою, але у неї куряче тіло і глибокий пупок, створений для використання в інтимних цілях.

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"Дозвольте познайомити вас з моєї нової "дружиною". Її звуть Лола. Я вирішив завести гарем. Наша сім'я може стати великою і це прекрасно", – написав спортсмен.

З приводу розставання з лялькою Марго чоловік поки не готовий висловитися, але анонсував придбання ще однієї іграшки. А ще він звернувся до підписників, щоб ті допомогли йому з вибором імені для чергової "дружини". Сам Толочко хотів назвати її Мун, а його фанати – Луною.

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