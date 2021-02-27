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Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування
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Вільні подорожі – те, що у нас забрала пандемія коронавірусу. Тож не дивно, що іноді з'являються опитування, які стосуються того, від чого ми могли б відмовитися задля подорожей. Цього разу відмова стосується сексу, а опитували мешканців США. Результати вас вразять!
Виявилося, що 38% американців могли б відмовитися від сексу на рік, якби їм дали можливість знову подорожувати.
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Аналітики компанії з пошуку готелів Trivago провели опитування серед мешканців США та Великої Британії, згідно з яким 20% громадян і тієї, і іншої країни готові розлучитися зі своєю другою половинкою, щоб відправитися у поїздку негайно.
При цьому 26% американців і 34% британців заявили, що на тлі режиму ізоляції вони почали розуміти під відпусткою мрії проведення спільного часу з близькими та друзями, за якими вони скучили. Причому частіше така думка поширена серед літніх людей.
Понад половина мешканців обох країн "натхненна" або "щаслива" від думки про швидке повернення до подорожей. 25% американців і британців відзначили, що з радістю відмовилися б від усіх своїх заощаджень, щоб виїхати куди-небудь прямо зараз.
Знаєте, ми цілком і повністю підтримуємо опитаних. Ми б зараз теж багато чим пожертвували, щоб повернути можливість безперешкодно та вільно подорожувати.
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