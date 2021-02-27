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Голос країни Коронавірус

Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування

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Кожен третій американець проміняє секс на подорожі - фото 1
Кожен третій американець проміняє секс на подорожі

Вільні подорожі – те, що у нас забрала пандемія коронавірусу. Тож не дивно, що іноді з'являються опитування, які стосуються того, від чого ми могли б відмовитися задля подорожей. Цього разу відмова стосується сексу, а опитували мешканців США. Результати вас вразять!

Виявилося, що 38% американців могли б відмовитися від сексу на рік, якби їм дали можливість знову подорожувати.

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Аналітики компанії з пошуку готелів Trivago провели опитування серед мешканців США та Великої Британії, згідно з яким 20% громадян і тієї, і іншої країни готові розлучитися зі своєю другою половинкою, щоб відправитися у поїздку негайно.

При цьому 26% американців і 34% британців заявили, що на тлі режиму ізоляції вони почали розуміти під відпусткою мрії проведення спільного часу з близькими та друзями, за якими вони скучили. Причому частіше така думка поширена серед літніх людей.

Скільки американців відмовилися б від сексу на рік, щоб знову подорожувати: опитування - фото 449519

Понад половина мешканців обох країн "натхненна" або "щаслива" від думки про швидке повернення до подорожей. 25% американців і британців відзначили, що з радістю відмовилися б від усіх своїх заощаджень, щоб виїхати куди-небудь прямо зараз.

Знаєте, ми цілком і повністю підтримуємо опитаних. Ми б зараз теж багато чим пожертвували, щоб повернути можливість безперешкодно та вільно подорожувати.

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Джерело: Hypebeast
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