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Не вершниця: науковці назвали найнебезпечнішу секс-позу для чоловіків
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Якщо ви завжди думали, що найнебезпечніша для чоловіків – секс-поза вершниця, то це не зовсім так. Нове дослідження пролило світло на те, яка позиція у сексі може стати причиною переломів статевого члена. Спойлер: цю позицію чоловіки дуже люблять.
Нас регулярно переконували, що найнебезпечніша для чоловіка секс-поза та, в якій він не має можливості керувати процесом. Мовиться, звичайно ж, про вершницю. Але статистика тітка вперта. Згідно з нею, ця позиція посідає лише 3 місце антирейтингу.
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На жаль, секс може закінчитися не бурхливим оргазмом, а переломом пеніса. Тож потрібно бути вкрай обережним, щоб не доповнити не надто приємну статистику. Ну що ж, готові дізнатися, в якій секс-позі потрібно бути максимально обережними?
Науковці з Державного університету Ріо-де-Жанейро провели дослідження. Воно пролило світло на те, які секс-пози частіше стають причиною перелому пеніса. І на першому місці антирейтингу doggy-style – 41% звернень до лікарів пов'язані саме з цією позою. Друге місце та 25,5% звернень за місіонерською позицією. А от третє місце посідає вершниця та її 10% випадків. Гарантуємо, що ви не очікували на такий перебіг подій.
Найбільше шансів травмуватися під час сексу в doggy-style
Ми ж можемо порекомендувати вам бути максимально обережними з амплітудою та швидкістю рухів під час сексу. Це дозволить не поповнити статистику, а також отримувати задоволення від сексу щоразу.
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