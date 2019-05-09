Чуттєві дівчата в об'єктиві американця: фото для дорослих

Фотограф-самоучка робить відверті зйомки для дівчат, показуючи, що жінки бувають дуже різними, але водночас красивими та привабливими. Тут дуже спекотно!

Знайомтесь, Адольфо Варела (Adolfo Varela) – фотограф-самоучка, який зараз працює та мешкає у сонячному Лос-Анджелесі. Чоловік зосереджує найбільшу увагу на портретах та лайфстайл-зйомці, намагаючись ловити найвдаліші моменти.

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"Моя пристрасть – творча фотографія, і за останні 10 років моєю ціллю було випробувати нетрадиційні стилі зйомки. Творчий підхід за об'єктивом – це те, що дає можливість зробити ідеальну світлину", – ділиться Адольфо. Зважаючи на його спокусливі портрети чарівних дівчат, з ним важко не погодитися.

Джерело всіх фото: instagram.com/adolfoto

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