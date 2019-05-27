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Актор Кварталу 95 вирішив балотуватися в Раду

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Студія Квартал 95 - фото 1
Студія Квартал 95 / ГолосUA

Юрій Корявченков, більше відомий як Юзік, має намір балотуватися по одному з округів у Кривому Розі.

Актор студії Квартал 95 Юрій Корявченков (Юзік) балотуватиметься до Верховної Ради, якщо пройде перевірку партією Слуга народу.

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"Якщо він пройде перевірку, буде балотуватися по одному з округів у Кривому Розі", – сказав Олександр Корнієнко. Голова штабу зазначив, що поки Корявченков – єдиний з Кварталу, хто висловив бажання отримати мандат народного депутата. Актори студії, які побажали взяти участь у парламентських виборах, будуть звільнені від деяких етапів перевірки, зокрема від бесіди з психологом, розповів Корнієнко.

Юзік з Кварталу 95 - фото 330167
Юзік з Кварталу 95

44-річний Юрій Корявченков родом з Кривого Рогу. Закінчив Криворізький технічний університет за фахом інженер-електрик. Працював електрослюсарем, інженером у Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті. Грав у КВК з 1995 року, пізніше – у студії Квартал 95.

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Джерело: lb.ua
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