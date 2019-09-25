Спокуслива зірка Гри престолів захопила відвертим декольте

У мережі щосили обговорюють вбрання зірок з церемонії Emmy. Наприклад, актриса з Гри престолів Емілія Кларк привернула до себе загальну увагу відвертим декольте.

Емілія Кларк розмістила в Інстаграмі селфі, зроблене дорогою на церемонію Emmy. На знімку вона показала бездоганний макіяж з ефектними чорними стрілками і нюдовою помадою. Волосся знаменитість розпустила і випрямила.

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32-річна Емілія з'явилася на церемонії в темно-синій сукні до підлоги від Valentino. Пояс, зав'язаний бантом, підкреслював тонку талію актриси, а глибокий виріз дозволяв частково побачити її пишні груди. Кларк доповнила елегантний лук босоніжками в тон на підборах, великими смарагдовими сережками і масивним перснем.

Emilia Clarke / gettyimages

Емілія відкрила завісу таємниці над тим, хто ж надихнув її на настільки вишуканий образ. Вона подякувала Дженніфер Лопес, чиї наряди з глибоким декольте і такі прості зачіски не залишили її байдужою. Також в пості актриса зазначила бездоганну роботу стилістів.

Emilia Clarke / gettyimages

Насамкінець "Мати драконів" показала фото після церемонії Еммі:

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