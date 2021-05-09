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Спокуслива тренерка Ана Чері захопила новим фото на пляжі (18+)
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Популярна фітнес-тренерка Ана Чері вже встигла відкрити пляжний сезон, тому фото у крихітних бікіні побільшало. І цій дівчині нема чого соромитись!
34-річна фотомодель та тренерка Ана Чері активно займається своєю сторінкою в соцмережі Інстаграм, де має понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже дівчина не лише надихає займатись спортом та веде власний курс, а й зовсім не має комплексів щодо своєї стрункої фігури. А з приходом тепла на профілі Ани побільшало пікантних кадрів.
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Не виключенням стало і новеньке фото, на якому Чері позує у крихітному купальнику на дикому пляжі. Здається, таку рекламу тренувань ще важко пошукати!
У якості бонусу ловіть яскраве відео тренерки з подругою, яка також не поступається формами:
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