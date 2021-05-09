Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Спокуслива тренерка Ана Чері захопила новим фото на пляжі (18+)

  • 33
Ана Чері у мікробікіні - фото 1
Ана Чері у мікробікіні / instagram.com/anacheri

Популярна фітнес-тренерка Ана Чері вже встигла відкрити пляжний сезон, тому фото у крихітних бікіні побільшало. І цій дівчині нема чого соромитись!

34-річна фотомодель та тренерка Ана Чері активно займається своєю сторінкою в соцмережі Інстаграм, де має понад 12 мільйонів шанувальників. І це не дивно, адже дівчина не лише надихає займатись спортом та веде власний курс, а й зовсім не має комплексів щодо своєї стрункої фігури. А з приходом тепла на профілі Ани побільшало пікантних кадрів.

І ще: Дружина актора Дмитра Ступки засвітила велике тату на стегні: фото

Не виключенням стало і новеньке фото, на якому Чері позує у крихітному купальнику на дикому пляжі. Здається, таку рекламу тренувань ще важко пошукати!

instagram.com/anacheri - фото 458662
instagram.com/anacheri

У якості бонусу ловіть яскраве відео тренерки з подругою, яка також не поступається формами:

Читайте також: Даша Астаф'єва показала відверті фото у шкіряній білизні

пропозиції партнерів
Новини