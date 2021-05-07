Дружина актора Дмитра Ступки засвітила велике тату на стегні: фото

Дружина актора Дмитра Ступки, блогерка Поліна Логунова показала спортивну фігуру у боді. Також дівчина розкритикувала детокс.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала пост, який присвятила темі очищення організму.

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Супроводила вона свої думки красномовним фото, на якому похвалилася розкішною фігурою. На фотографії Логунова позувала в нюдовому боді і на підборах, демонструючи довгі ноги і велике тату на стегні. Шанувальники своєю чергою оцінили фігуру Логунової і підтримали її слова в коментарях.

"Тим, хто не засмічує своє тіло – не потрібен детокс! Дурне поняття, підхопили горе-гуру, щоб зібрати на новеньке авто і навіть квартирку. Не попадається під ці хитрощі тільки відповідальна людина, яка не спускає все на чарівну таблетку, тому що її не існує. Щоб бути чистим і ароматним – треба митися щодня, щоб бути здоровим, красивим і струнким – треба їсти чисту їжу щодня. Все просто", – зазначила Поліна.

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