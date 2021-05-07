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Даша Астаф'єва показала відверті фото у шкіряній білизні
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Красуня Даша Астаф'єва в сексуальній білизні позувала на ліжку. Співачка любить зніматися в пікантних фотосесіях.
Знаменитість розмістила кілька гарячих кадрів на особистій сторінці в інстаграмі.
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Даша вбралася в шкіряний ліф і трусики з високою посадкою, вона розташувалася на ліжку і чуттєво позує на камеру. На портретному знімку можна детально розглянути зачіску і макіяж зірки: таємничий погляд і стрілки на повіках, пухкі чуттєві губи, завиті локони.
У підписі до кадрів Даша пише: "Солодкі мрії", – а також зазначає, що їх автором стала фотограф Ольга Малініна. Фоловери засипали Дашу компліментами і зазначили, що красуня не перестає їх дивувати. Не залишилися осторонь і представники українського шоу-бізнесу: враженнями від фото поділилася Леся Нікітюк, Андрій Бедняков та інші.
Гортайте галерею:
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