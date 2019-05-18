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Тіна Кароль вразила мережу пікантним кадром

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Популярна українська співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками новим спокусливим знімком. Користувачі мережі оцінили гарячий кадр красуні.

Так, фото Тіна Кароль опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому співачка позувала в чорній сукні на бретельках, яке відмінно підкреслило її струнку фігуру. Свій образ Кароль традиційно доповнила червоною помадою.

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Відзначимо, що шанувальники були у захваті від нового знімку зірки. Вони засипали її компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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