Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+)

Австралійська супермодель Ніколь Трунфіо розбурхала мережу ідеальною фігурою через чотири місяці після пологів. Відверті фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель Ніколь Трунфіо у свої 34 роки є матір'ю трьох дітей. І лише за пару місяців зірка зуміла привести своє тіло в ідеальний стан та знялася практично голою для рекламної кампанії власного бренду Erth Swim.

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Так, красуня позувала в бікіні, купальниках і навіть топлес. Користувачі мережі відзначили, що вони вражені зовнішнім виглядом моделі і не можуть повірити, що вона народила всього кілька місяців тому.

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