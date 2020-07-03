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Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+)

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Ніколь Трунфіо - фото 1
Ніколь Трунфіо / Instagram

Австралійська супермодель Ніколь Трунфіо розбурхала мережу ідеальною фігурою через чотири місяці після пологів. Відверті фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Модель Ніколь Трунфіо у свої 34 роки є матір'ю трьох дітей. І лише за пару місяців зірка зуміла привести своє тіло в ідеальний стан та знялася практично голою для рекламної кампанії власного бренду Erth Swim.

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Так, красуня позувала в бікіні, купальниках і навіть топлес. Користувачі мережі відзначили, що вони вражені зовнішнім виглядом моделі і не можуть повірити, що вона народила всього кілька місяців тому.

Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+) - фото 413730

Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+) - фото 413731

Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+) - фото 413732

Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+) - фото 413733

Спокуслива супермодель вразила тілом після пологів: еротична фотосесія (18+) - фото 413734

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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