Дуа Ліпа здивувала фанатів крихітним в'язаним купальником (фото)

Популярна співачка Дуа Ліпа опинилась у центрі уваги мережі через пікантні фото у незвичайному бікіні. Здається, дівчина хоче ввести новий тренд!

24-річна британська співачка Дуа Ліпа активно займається не лише своєю кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 47 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно вона потішила фанів спекотними фото в незвичайному бікіні. Дуа зробила кілька селфі у невеликому дзеркалі, похизувавшись не лише в'язаним купальником з ведмедиками, а й розкішною фігурою.

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