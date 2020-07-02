Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Дуа Ліпа здивувала фанатів крихітним в'язаним купальником (фото)

  • 321
Дуа Ліпа в бікіні - фото 1
Дуа Ліпа в бікіні / instagram.com/dualipa

Популярна співачка Дуа Ліпа опинилась у центрі уваги мережі через пікантні фото у незвичайному бікіні. Здається, дівчина хоче ввести новий тренд!

24-річна британська співачка Дуа Ліпа активно займається не лише своєю кар'єрою, а й профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 47 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина ділиться майже всім, що трапляється у її житті.

І ще: Забудь про спіднє: фітоняшка показала новий звабливий тренд (18+)

Нещодавно вона потішила фанів спекотними фото в незвичайному бікіні. Дуа зробила кілька селфі у невеликому дзеркалі, похизувавшись не лише в'язаним купальником з ведмедиками, а й розкішною фігурою.

Гортайте галерею:

Читайте також: Скандальна Кайлі Дженнер вразила фото тільки у корсеті (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1579
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 253
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 1967
Загрузка...
Новини