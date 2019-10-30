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53-річна Сальма Хайєк підкорила шанувальників сексуальними фото

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Сальма Хайєк - фото 1
Сальма Хайєк / instagram

Відома голлівудська актриса Сальма Хайек поділилася з підписниками гарячими знімками, продемонструвавши бездоганні форми в купальнику.

Так, 53-річнаСальма Хайєк опублікувала на своїй сторінці в Instagram нові знімки, на яких позувала в яскравому купальнику. Актриса позувала на зеленій галявині з черепахою, демонструючи сексуальну фігуру, приймаючи при цьому звабливі пози.

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"Обожнюю черепах на пляжі", – підписала зірка знімок.

53-річна Сальма Хайєк підкорила шанувальників сексуальними фото - фото 364795

53-річна Сальма Хайєк підкорила шанувальників сексуальними фото - фото 364796

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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