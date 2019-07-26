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Rihanna відшукала свого двійника: як дві краплі води

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Ріанна зазначила, що була шокована такою подібністю - фото 1
Ріанна зазначила, що була шокована такою подібністю / instagram

Співачка Rihanna показала у своєму Instagram 7-річну дівчинку, яка дуже на неї схожа.

Американська співачка Ріанна, яка родом з Барбадосу, здивувала фоловерів новою публікацією. Зірка знайшла в мережі наймолодшого свого двійника.

І ще: Rihanna викликала фурор в мережі сміливим шкіряним нарядом

Так, на своїй сторінці в Instagram 31-річна знаменитість розмістила фото маленької дівчинки Алії, яка дуже схожа на неї. В описі до знімка Ріанна зазначила, що була шокована від такої подібності і мало не впустила телефон, побачивши кадр. Відомо, що мама дівчинки опублікувала в своєму акаунті фото 7-річної дочки і позначила Ріанну. Так зірка дізналася про ще одного свого двійника.

Відзначимо, що у дитини вже є свій профіль в Instagram. На її сторінку підписалися 94 тисячі користувачів мережі, серед яких є відомі особистості: Снуп Дог, Тайра Бенкс і сама Ріанна.

Rihanna відшукала свого двійника: як дві краплі води - фото 343696

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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