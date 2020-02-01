Спокуслива Rihanna закрутила новий роман

Американська співачка Ріанна провела час в готелі з репером A$AP Rocky. У парочки закрутився роман?

Виконавців бачили разом на благодійному концерті в Нью-Йорку, після якого вони нібито провели ніч в готелі.

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"Вони дійсно насолоджуються компанією один одного. І хоча Ріанна поки не поспішає заявляти світу про нового можливого коханця, їх роман розвивається стрімко, і це їй приносить справжнє задоволення. Між ними все доволі просто. Ріанна не думає, чи є у них з Рокі майбутнє. Вона самотня жінка, яка розважається", – розповів інсайдер.

Ріанна з 2017 до 2020 року зустрічалася з саудівським бізнесменом Хассаном Джамілем. Вони розійшлися на початку 2020 року. Підтверджені серйозні стосунки у неї були з музикантом Крісом Брауном. Пара розлучилася в 2013 році. Відомо, що Браун побив співачку, закривши її в автомобілі.

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