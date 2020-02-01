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Наймолодша мільярдерка світу показала груди в мокрій сукні (18+)

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Кайлі Дженнер у вологій сукні - фото 1
Кайлі Дженнер у вологій сукні / instagram.com/kyliejenner

Популярна модель і наймолодша багатійка світу Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі через відвертий образ. Дівчина приміряла мокру сукню без білизни, викликавши шквал коментарів.

22-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 147 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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До того ж, Кайлі вже залучає дворічну доньку до свого бізнесу, тож створила навіть колекцію косметики Stormi Collection, натхненної улюбленими речами Стормі. Але реклама лінійки продукції для краси вийшла не зовсім дитячою, адже для неї сама Дженнер позувала у дуже відвертому образі. А свіжий кадр з моделлю у мокрій сукні на голе тіло й зовсім викликав активне обговорення. Красиво чи занадто?

instagram.com/kyliejenner - фото 383396
instagram.com/kyliejenner

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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