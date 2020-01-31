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Емілі Ратажковскі знялася у повністю прозорій білизні: сексуальні кадри

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Емілі Ратажковскі знялася у повністю прозорій білизні: сексуальні кадри - фото 1

Відома супермодель і актриса Емілі Ратажковскі знялася у прозорій білизні. Зірка позувала для реклами у комплекті білизни з прозорого чорного матеріалу, який не прикриває інтимні зони красуні. Ефектними кадрами модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На свіжих фото модель Емілі Ратажковскі постала перед підписниками в Instagram у комплекті спокусливої чорної спідньої білизни. Родзинкою наряду є те, що він повністю з прозорого матеріалу. Невеликий бюстгальтер взагалі не прикриває інтимні зони декольте.

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Також Емілі Ратажковскі позувала в джинсах, грайливо приспустивши їх, щоб продемонструвати трусики з такої ж матерії.

Емілі Ратажковскі знялася у повністю прозорій білизні: сексуальні кадри - фото 383294

Емілі Ратажковскі знялася у повністю прозорій білизні: сексуальні кадри - фото 383295

Емілі Ратажковскі знялася у повністю прозорій білизні: сексуальні кадри - фото 383296

Емілі Ратажковскі знялася у повністю прозорій білизні: сексуальні кадри - фото 383297

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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