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Новий рік 2020 Різдво

Спокуслива Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників пікантним новорічним образом

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Сексуальна українська співачка Надя Дорофєєва звикла епатувати зі сцени відвертими нарядами. Цього разу Надя і Позитив з'явилися на масштабному шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" в столичному Палаці спорту в ефектних святкових вбраннях сучасного Миколая і спокусливої Снігуроньки.

Так, Надя Дорофєєва одягла червону коротку сукню з відкритими плечима і лінією декольте, широким поясом і величезним бантом ззаду. Вона доповнила оригінальне вбрання спокусливими сітчастими колготами тілесного кольору і блискучими босоніжками.

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Дует заспівав зі сцени свій хіт "Дим", правда, трохи переробив його на новорічний лад. Фрагмент виступу групи опублікували шанувальники артистів в одній з фан-спільнот.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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