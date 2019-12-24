Спокуслива Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників пікантним новорічним образом

Сексуальна українська співачка Надя Дорофєєва звикла епатувати зі сцени відвертими нарядами. Цього разу Надя і Позитив з'явилися на масштабному шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" в столичному Палаці спорту в ефектних святкових вбраннях сучасного Миколая і спокусливої Снігуроньки.

Так, Надя Дорофєєва одягла червону коротку сукню з відкритими плечима і лінією декольте, широким поясом і величезним бантом ззаду. Вона доповнила оригінальне вбрання спокусливими сітчастими колготами тілесного кольору і блискучими босоніжками.

І ще: Плаття з LED підсвічуванням: Тіна Кароль вразила ефектним нарядом

Дует заспівав зі сцени свій хіт "Дим", правда, трохи переробив його на новорічний лад. Фрагмент виступу групи опублікували шанувальники артистів в одній з фан-спільнот.

Читайте також: Настя Каменських в напівпрозорому вбранні розбурхала глядачів на Х-факторі