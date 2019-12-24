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Плаття з LED підсвічуванням: Тіна Кароль вразила ефектним нарядом

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

У столичному Палаці Спорту відбулося відкриття масштабного 3-денного шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" Сама ж співачка дивувала глядачів не лише вокалом, а й неймовірними нарядами, які змінювалися практично в кожному номері.

Серед ефектних образів Тіни Кароль найбільшу увагу шанувальників привернуло унікальне плаття з LED підсвічуванням. Його команда дизайнерів понад два місяці виготовляла спеціально для "Різдвяної історії".

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Основою для сукні став об'ємний каркас з сотнями лампочок. Вони під час виступу підсвічували різними кольорами білосніжний корсет костюма, який нагадував сніжинку. Над його створенням працювала відома українська дизайнерка Вікторія Гресь.

У цій сукні співачка разом з дитячим хором заспівала пісню "Україна – це ти", що стало одним з найзворушливіших моментів концерту.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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