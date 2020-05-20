Спокуслива модель з вітиліго знялася топлес: сексуальне фото

Канадська модель з порушенням пігментації шкіри (вітиліго) Вінні Харлоу знялася без бюстгальтера. Відвертим кадром дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

25-річна модель Вінні Харлоу постала перед шанувальниками у домашньому одязі. Красуня позувала з піднятою толстовкою, під якою не виявилося білизни. Зірка похизувалася спокусливими формами.

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"Атмосфера – Netflix і розслаблення", – підписала модель пікантний кадр. Публікація у соціальній мережі набрала безліч лайків та коментарів, у яких підписники Харлоу захоплюються її красою і природністю.

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