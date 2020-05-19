Найкрасивіша гравець у покер показала свої розкішні форми (18+)

Одна із найзвабливіших гравців у покер Сара Андервуд розбурхала мережі ефектним фото у бікіні. Ця дівчина не у захваті від фотошопу, тож не приховує свою реальну фігуру.

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

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Самоізоляція не стала для Сари чимось надскладним, адже вона мешкає у будиночку в лісі, тож частенько ділиться свіжими та архівними фото зі своїх мандрів. Нещодавно красуня показала серію фото в крихітному купальнику, яка викликала справжній захват у шанувальників. Тут спекотно!

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