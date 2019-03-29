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Даша Астаф'єва знялася в інтимній фотосесії (18+)

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Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / instagram

Популярна співачка та секс-бомба України Даша Астаф'єва, яка славиться своєю відвертістю і сексуальністю, показала нові еротичні знімки. Фото з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

Так, зваблива артистка Даша Астаф'єва знялася в новій сміливій фотосесії. На одному зі знімків вона постала повністю оголеною, прикрившись лише прозорою плівкою. На грудях співачки є тільки невеликі ковпачками з пензликами на кінці.

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На двох інших кадрах Даша знялася в чомусь схожому на смолу на своєму тілі і волоссі. На одному знімку на шиї співачки широкий шкіряний чокер з великим кільцем спереду.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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