Даша Астаф'єва знялася в інтимній фотосесії (18+)

Популярна співачка та секс-бомба України Даша Астаф'єва, яка славиться своєю відвертістю і сексуальністю, показала нові еротичні знімки. Фото з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

Так, зваблива артистка Даша Астаф'єва знялася в новій сміливій фотосесії. На одному зі знімків вона постала повністю оголеною, прикрившись лише прозорою плівкою. На грудях співачки є тільки невеликі ковпачками з пензликами на кінці.

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На двох інших кадрах Даша знялася в чомусь схожому на смолу на своєму тілі і волоссі. На одному знімку на шиї співачки широкий шкіряний чокер з великим кільцем спереду.

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