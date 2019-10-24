Спокуслива Lady Gaga знялася без одягу у ванні

Американська співачка Леді Гага потішила фанів новими відвертими знімками. Шанувальники у захваті від свого кумира!

На своїй сторінці в Instagram 33-річна артистка розмістила серію фото з ванни, на яких зображена без одягу.

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Свій новий пост Гага присвятила 10-річному ювілею свого хіта Bad Romance, а фото, за її словами, стали відсиланням до відеокліпу, в якому вона також відображена у ванній. "Bad Romance відзначає 10-річний ювілей. Все та ж жінка, але вже в іншій ванні", – написала поп-зірка.

Гортайте фотогалерею:

Відзначимо, напередодні Гага впала зі сцени разом з фаном. Інцидент стався під час концерту в Лас-Вегасі в рамках концертного шоу Enigma.

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