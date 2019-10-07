Сучасна Барбі: Lady Gaga здивувала новим перевтіленням

Популярна співачка Lady Gaga знову опинилась у центрі уваги мережі через яскраву зміну образу. Білявка попрощалась з платиновими локонами та похмурим стилем.

33-річна американська поп-зірка Lady Gaga активно займається величезною кількістю проєктів, а також веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 37 мільйонів підписників. Там зірка ділиться своїми переживаннями та свіжими кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

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Нещодавно Стефані (справжнє ім'я співачки) показала яскраві фото з платівкою The Star Is Born (Зірка народилась), яка 6 разів стала платиновою. Однак фанати звернули увагу не лише на нове досягнення виконавиці, а й на її новий образ: рожеве волосся, стриманий макіяж та чорно-рожеве вбрання. Коментатори відзначили, що із захопленням стежать за змінами Lady Gaga, яка з кожним роком виглядає розкішніше!

Джерело фото: instagram.com/ladygaga

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